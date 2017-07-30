Премьер-лига, 3-й тур. «Зенит» добивается минимальной победы над «Тосно»

Завершился очередной матч третьего тура РФПЛ. Единственный гол Александра Кокорина помог «Зениту» добиться победы.

Премьер-лига. 3-й тур.

ТОСНО –ЗЕНИТ – 0:1 (0:1)

Санкт-Петербург. 30 июля.

Стадион: «Петровский».

Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин (Палиенко, 64), Казаев (Марков, 70), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Мирзов, 75).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Хави Гарсия, Шатов (Дзюба, 56), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Жирков, 87).

Гол: 0:1 — Кокорин (10).

Предупреждения: Чернов (19), Ерохин (45), Галиулин (55), Роша (87).

3 (1) удары (в створ) 11 (6)

13 фолы 18

0 угловые 4

5 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Многочисленные болельщики «гостей» из «Зенита» распевали забавную кричалку «Мы приехали, чтобы победить», а сине-бело-голубые захватили инициативу на «Петровском»: уже на 10-й минуте Кокорин забил свой второй гол за три тура. Во второй 45-минутке команда Манчини продолжила атаковать ворота Юрченко, параллельно справляясь с редкими контрвыпадами хозяев.«Зенит» идет в чемпионате без потерь и делит первую строчку турнирной таблицы с «Локомотивом» и «Ахматом» .

Фото: официальный твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»