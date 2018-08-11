Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» с минимальным счетом победил «Анжи»

«Спартак» в большинстве дожал «Анжи». Победный гол забил Зе Луиш
Премьер-лига. 3-й тур
СПАРТАК – АНЖИ – 1:0 (0:0)
Москва. 11 августа.
Стадион «Открытие Арена». 27 856 зрителей.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов (Самедов, 56), Зобнин, Глушаков, Ханни (Адриано 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш (Попов, 75).
«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев (Маркелов, 73), Чайковский (Ондуа, 84), Рабиу, Кацаев (Удалый, 72), Понсе.
Голы: 1:0 – Зе Луиш (70).
Предупреждения: Рабиу (25), Белоруков (45), Чайковский (52), Белоруков (68), Гапон (90).
Удаление: Понсе (49), Белоруков (68).
17 (8) удары (в створ) 0 (0)
11 фолы 14
12 угловые 0
1 офсайды 0
80 % (владения мячом) 20
В первом тайме «Спартак» владел территориальным преимуществом. Но толком ничего серьезного у ворот Дюпин, создать не сумел. А «Анжи» вообще очень редко ходил в чужую штрафную, зато очень хорошо оборонялся, и вовремя закрывал свободные зоны. Второй тайм выдался по- настоящему горячим. Где зрители смогли увидеть сразу два удаления у «Анжи». Вначале Понсе грубо сфолил на капитане москвичей, а спустя 20 минут Белоруков за срыв атаки получил вторую желтую карточку. Конечно, таким подарком судьбы, вполне заслуженным, «Спартак» не мог не воспользоваться И на помощь пришел стандарт. Промес выполнил навес с углового, и Зе Луиш, выпрыгнув выше всех в штрафной, вколотил мяч в сетку!
Фото: ФК «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»