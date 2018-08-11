Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» с минимальным счетом победил «Анжи»

«Спартак» в большинстве дожал «Анжи». Победный гол забил Зе Луиш

Премьер-лига. 3-й тур

СПАРТАК – АНЖИ – 1:0 (0:0)

Москва. 11 августа.

Стадион «Открытие Арена». 27 856 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов (Самедов, 56), Зобнин, Глушаков, Ханни (Адриано 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш (Попов, 75).

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев (Маркелов, 73), Чайковский (Ондуа, 84), Рабиу, Кацаев (Удалый, 72), Понсе.

Голы: 1:0 – Зе Луиш (70).

Предупреждения: Рабиу (25), Белоруков (45), Чайковский (52), Белоруков (68), Гапон (90).

Удаление: Понсе (49), Белоруков (68).

17 (8) удары (в створ) 0 (0)

11 фолы 14

12 угловые 0

1 офсайды 0

80 % (владения мячом) 20

В первом тайме «Спартак» владел территориальным преимуществом. Но толком ничего серьезного у ворот Дюпин, создать не сумел. А «Анжи» вообще очень редко ходил в чужую штрафную, зато очень хорошо оборонялся, и вовремя закрывал свободные зоны. Второй тайм выдался по- настоящему горячим. Где зрители смогли увидеть сразу два удаления у «Анжи». Вначале Понсе грубо сфолил на капитане москвичей, а спустя 20 минут Белоруков за срыв атаки получил вторую желтую карточку. Конечно, таким подарком судьбы, вполне заслуженным, «Спартак» не мог не воспользоваться И на помощь пришел стандарт. Промес выполнил навес с углового, и Зе Луиш, выпрыгнув выше всех в штрафной, вколотил мяч в сетку!

Фото: ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»