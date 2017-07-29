Премьер-лига, 3-й тур. «Рубин» побеждает тульский «Арсенал»

Завершилась игра «Рубин» — «Арсенал». В упорной борьбе «Рубин» вырывает первую победу в чемпионате.

Премьер-лига. 3-й тур.

РУБИН — АРСЕНАЛ – 2:1 (0:1)

Казань. 29 июля.

Стадион: «Казань-Арена». 12715 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Бауэр, 45), Санчес (Азмун, 46), Гранат, Набиуллин, Камболов, Сонг, Оздоев, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Жонатас.

Арсенал: Габулов, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Александров, К. Комбаров, Берхамов (Горбатенко, 69), Ткачев, Чаушич, Бурчану, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 86).

Голы: 0:1 – Шевченко (34), 1:1 – Сонг (60), 2:1 – Цакташ (74 – с пенальти).

Предупреждения: Гранат (51), Александров (58), Шевченко (65), Камболов (86).

10 (4) удары (в створ) 8 (3)

17 фолы 10

6 угловые 3

2 офсайды 1

59 % владения мячом 41

В матче с тульским «Арсеналом» Рубин надеялся прервать серию неудач на старте. Однако воплотить желание в результат в первом тайме не получилось. Более того, в одной из редких атак туляков Игорь Шевченко поразил ворота хозяев, воспользовавшись передачей Кирилла Комбарова. В перерыве Курбан Бердыев усилил атаку Сердаром Азмуном и хозяева взвинтили темп, навалившись на ворота «Арсенала» с начала второго тайма. Через 15 минут давление возымело эффект – Алекс Сонг замкнул подачу с углового. Спустя еще четверть часа Азмун заработал пенальти и Цакташ уверенно его реализовал – 2:1. «Рубин» одерживает первую победу в чемпионате.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»