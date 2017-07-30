Премьер-лига. 3-й тур. «Ростов» одержал первую победу в чемпионате

«Ростов» одержал первую победу в чемпионате. Победный гол забил Александр Зуев.

Премьер-лига. 3-й тур.

АМКАР – РОСТОВ – 0:1 (0:0)

Пермь. 30 июля.

Стадион: «Звезда».

Судья: Алексей Николаев(Москва).

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Конде, Милькович, Идову, Рязанцев, Гиголаев (Баланович, 74), Гол, Комолов (Костюков, 69), Бодул (Гасилин, 80), Прокофьев.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Устинов, Зуев (Байрамян, 67), Гацкан, Калачев (Майер, 76), Юсупов, Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88).

Гол: 0:1 — Зуев (66).

Предупреждения: Юсупов (82), Гол (90).

3 (1) удары (в створ) 11 (6)

13 фолы 18

0 угловые 4

5 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Оба клуба на старте сезона до этого матча не одержали ни одной победы и стали жертвами «Ахмата». Однако «Ростову» удалось увезти домой три очка. Весь матч гости давили и были близки к забитому мячу, но в первом тайме так и не сумели выйти вперед. Точку в игре поставил гол Зуева, ставший победным. В результате: минимальная победа «Ростова» и трехматчевая серия «Амкара» без побед.

Фото: официальный твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»