Премьер-лига. 3-й тур. «Оренбург» победил «Локомотив» на последних минутах матча

«Оренбург» обыграл «Локомотив». В этом матче за «Локо» дебютировал нападающий Федор Смолов.

Премьер-лига. 3-й тур

ОРЕНБУРГ — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0)

Оренбург. 12 августа.

Стадион: « Газовик». 7 023 зрителя.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дон).

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Маляров (Мишкич, 59), Сутормин, Козлов (Кулишев, 88).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь (Лысов, 46), И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Фарфан, 73), Крыховяк, Фернандеш, Смолов (Эдер, 76).

Гол: 1:0 — Чуканов (90).

Предупреждения: Ал. Миранчук (14), Чорлука (20), Лысов (67), Мишкич (79), Бегич (90).

7 (5) удары (в створ) 12 (4)

14 фолы 11

2 угловые 10

1 офсайды 4

36 % владения мячом 64

В гости к «Оренбургу» пожаловал действующий чемпион РПЛ «Локомотив». Москвичи пока что в этом сезоне не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола. Столичный клуб надеялся наконец-таки завоевать первую викторию в сезоне. В составе «железнодорожников» также дебютировал Смолов, который мог в этом матче переломить безголевую серию своего нового клуба.

В первом тайме игра была относительно равной. Обе команды могли открыть счет в матче. Но Козлов из убойной позиции не попал по воротам, а с ударом Алексея Миранчука справился Фролов. После перерыва «Локомотив» прибавил. Самый явный момент для гола был у Смолова. Но его удар на себя приняла дальняя штанга ворот. Однако забитый гол зрители смогли все-таки увидеть, правда, только в концовке встречи. Чуканов классно подработал мяч и пробил в дальний угол.

Фото: ФК «Оренбург»

Источник: Еженедельник «Футбол»