Премьер-лига. 3-й тур. «Локомотив» переиграл «Анжи» с минимальным счетом

«Железнодорожники» одерживают третью подряд победу и выходят на первое место чемпионата России. Единственный гол в матче забил Мануэл Фернандеш.

Премьер-лига. 3-й тур.

ЛОКОМОТИВ – АНЖИ – 1:0 (0:0)

Москва. 30 июля.

Стадион: «Локомотив».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов (Миранчук Ан., 69), Денисов И., Фернандеш, Игнатьев, Миранчук Ал., Тарасов, Фарфан (Михалик, 91), Лысов (Рыбус, 46)

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Гулиев, Афонин, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Маркелов, Мамтов (Лескано, 46), Яковлев (Базелюк, 68)

Голы: 1:0 — Фернандеш (81).

Предупреждения: Тарасов (43), Фернандеш (79), Кверквелия (86), Фибель (93)

12 (5) удары (в створ) 9 (2)

16 фолы 15

6 угловые 1

3 офсайды 1

63 % владения мячом 37

Встреча началась с минуты молчания в честь памяти Валерия Маслова. Стартовые минуты ознаменовались многочисленными жесткими фолами, команды боролись за инициативу, почти не создавая опасных моментов. Во второй половине первого тайма Тарасов имел возможность забить пяткой, но мяч прошел мимо ворот. «Анжи» ответил ударом со штрафного под перекладину, с ним успешно справился Гилерме. После перерыва активнее и острее выглядели москвичи, на 76-й минуте отличился Фарфан, однако арбитры зафиксировали офсайд. В последнюю десятиминутку «железнодорожники» все-таки смогли дожать своих соперников: оставшийся один перед вратарем Фернандеш уверенно замкнул передачу Игнатьева. Итоговый счет — 1:0 в пользу «Локомотива»

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»