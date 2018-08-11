Премьер-лига. 3-й тур. «Енисей» и ЦСКА поделили очки

«Енисей» и ЦСКА поделили очки в Тюмени. Голами отметились Костюков и Эрнандес.

Премьер-лига. 3-й тур

ЕНИСЕЙ – ЦСКА – 1:1 (0:0)

Тюмень. 11 августа.

Стадион «Геолог». 11 000 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Кичин, Занев (Гавазай,23), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков (Саркисов, 62), Огуде, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов (Ахметов, 67), Марио Фернандес, Магнуссон, Родриго Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов (Ефремов, 84), Жамалетдинов (Эрнандес, 58).

Голы: 1:0 – Костюков (52), 1:1 – Эрнандес (79).

Предупреждения: Огуде (52), Гаджибеков (64).

Удаление: Набабкин (51).

6 (2) удары (в створ) 6(3)

9 фолы 15

1 угловые 3

5 офсайды 2

55 % владения мячом 45

Дебютант Премьер-лиги не проиграл впервые в высшем дивизионе чемпионата России. Матч стартовал невнятно: «Енисей» пытался открыть счет, но лишь один раз команде удалось нанести удар в створ ворот. Второй тайм оказался в разы ярче. После выхода на поле после перерыва Набабкин тут же получил прямую красную карточку после умышленного удара ногой в колено Огуде. Хозяева тут же воспользовались ситуацией и вышли вперед: Бодул забросил мяч в штрафную, а Костюков переиграл Акинфеева и отправил мяч в ворота. За шесть минут до конца основного времени судья поставил пенальти за контакт Бодула и Фернандеса в штрафной «Енисея». Абель Эрнандес без проблем пробил 11-метровый и забил свой первый мяч за ЦСКА. Как итог — 1:1, «Енисей» впервые за три игры заработал очки.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»

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