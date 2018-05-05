Премьер-лига. 29-й тур. «Спартак» победил «Ростов» на своем поле

В матче 29-ого тура РФПЛ «Спартак» победил на своем поле. Победные голы забили Мельгарехо и Промес.

Премьер-лига. 29-й тур

СПАРТАК – РОСТОВ – 2:0 (0:0).

Москва. 5 мая.

Стадион «Открытие Арена». 23849 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Ташчи (Фернандо, 67), Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Мельгарехо, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Маер (Калачев, 80), Байрамян, Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.

Голы: 1:0 – Мельгарехо (79), 2:0 – Промес (84).

Предупреждения: Байрамян (26), Абаев (38), Скопинцев (57), Ещенко (73).

Удаление: Байрамян (90).

10 (7) удары(в створ) 9 (2)

10 фолы 15

7 угловые 2

4 офсайды 2

58 % владения мячом 42

«Спартак» принимал «Ростов» в Москве. Этот матч уже ничего не решал в борьбе за чемпионство. Однако практически всю игру сохранялась интрига в противостоянии. До 80-й минуты команды не могли забить ни одного мяча. Ситуацию изменил гол Лоренцо Мельгарехо за 10 минут до конца игры. Дальше — больше. Спустя пять минут Промес удвоил преимущество. Уже в добавленное время Байрамян заработал вторую желтую карточку за игру и был удален с поля. В результате: 2:0 и «Спартак» забивает уже в восьми последних матчах. Кроме того московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»