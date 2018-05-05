Премьер-лига. 29-й тур. «Спартак» победил «Ростов» на своем поле

В матче 29-ого тура РФПЛ «Спартак» победил на своем поле. Победные голы забили Мельгарехо и Промес.
Премьер-лига. 29-й тур
СПАРТАК – РОСТОВ – 2:0 (0:0).
Москва. 5 мая.
Стадион «Открытие Арена». 23849 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Ташчи (Фернандо, 67), Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Мельгарехо, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Маер (Калачев, 80), Байрамян, Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.
Голы: 1:0 – Мельгарехо (79), 2:0 – Промес (84).
Предупреждения: Байрамян (26), Абаев (38), Скопинцев (57), Ещенко (73).
Удаление: Байрамян (90).
10 (7) удары(в створ) 9 (2)
10 фолы 15
7 угловые 2
4 офсайды 2
58 % владения мячом 42
«Спартак» принимал «Ростов» в Москве. Этот матч уже ничего не решал в борьбе за чемпионство. Однако практически всю игру сохранялась интрига в противостоянии. До 80-й минуты команды не могли забить ни одного мяча. Ситуацию изменил гол Лоренцо Мельгарехо за 10 минут до конца игры. Дальше — больше. Спустя пять минут Промес удвоил преимущество. Уже в добавленное время Байрамян заработал вторую желтую карточку за игру и был удален с поля. В результате: 2:0 и «Спартак» забивает уже в восьми последних матчах. Кроме того московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
Фото: ФК «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»