Премьер-лига. 29-й тур. «Ахмат» победил «Анжи»

«Ахмат» побеждает в кавказском дерби. А «Анжи» терпит уже 5-е поражение подряд.



Премьер-лига. 29-й тур

АНЖИ — АХМАТ — 0:2 (0:1).

Каспийск. 7 мая.

Стадион «Анжи-Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников (Калмыков, 59), Лескано.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша (Роши, 46) Швец, Исмаэл, Митришев (Иванов, 72), Балай (Мбенге, 66).

Голы: 0:1 — Родолфо (18), 0:2 — Роши (87).

Предупреждения: Тетрашвили (37), Бериша (42), Полуяхтов (42), Роша (68), Мбенге (78), Семенов (81). Швец (86).

Удаление: Тетрашвили (62).

9 (3) удары(в створ) 11 (6)

12 фолы 23

13 угловые 3

1 офсайды 0

70 % владения мячом 30

В рамках 29-го тура чемпионата России «Анжи» встречался с «Ахматом». Уже с первых минут обе команды ринулись в атаку, демонстрируя открытый футбол. Но забили первый гол гости. Великолепный удар со штрафного удался защитнику «Ахмата» Родолфо, который положил мяч точно в дальний угол ворот Будакова. «Анжи» пытался сравнять счет. Но пробить Городова до перерыва у махачкалинцев не получилось. А во втором тайме их ситуация еще более усугубилась. За 2 желтую карточку был удален Тетрашвили. И как не пытался уйти «Анжи» от поражения у них это сделать не получилось. На 87-минуте Роши забил второй мяч, выскочив на убойную позицию, и расстрелял ворота «Анжи».

Фото: ФК «Ахмат»

Источник: Еженедельник «Футбол»