Премьер-лига. 29-й тур. «Амкар» победил в уральском дерби

«Амкар» победил «Урал». И прервал беспроигрышную серию «Урала» на новом стадионе.

Премьер-лига. 29-й тур

УРАЛ — АМКАР — 0:2 (0:1).

Екатеринбург. 6 мая.

Стадион «Екатеринбург Арена».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Урал»: Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер (Евсеев, 46), Димитров (Балажиц, 83), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Ильин (Портнягин, 58).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Комолов, 64), Гащенков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Оланаре (Форбс, 83).

Голы: 0:1 — Занев (44), 0:2 — Форбс (90).

Предупреждения: Данцев (7), Бикфалви (15), Бумаль (56), Занев (57), Гол (62), Оланаре (80), Милькович (85).

Нереализованный пенальти: Бикфалви (78 — вратарь).

8 (1) удары(в створ) 7 (3)

11 фолы 14

4 угловые 4

1 офсайды 2

60 % владения мячом 40

В рамках 29-го тура РФПЛ «Урал» принимал «Амкар». Для команды гостей этот матч носил определяющий характер. Пермякам нужно было завоевывать 3 очка, чтобы постараться избежать переходных матчей. Но сделать это было не совсем просто, ведь «Урал» на новом стадионе еще не проиграл ни одной игры. Однако им это удалось. Хозяева с первых минут завладели мячом, но создать что-то по-настоящему опасное у ворот Нигматуллина у «Урала» не получилось. А гости между тем перехватили инициативу, и закономерно открыли счет в конце первого тайма, правда, благодаря ошибке Годзюра. Вратарь не удачно выбил мяч после подачи с углового, что позволило Заневу в падении переправить мяч в сетку. Весь второй уральцы, оккупировав штрафную площадь «Амкара», пытались сравнять счет. И на 78-минуте у них был 100 % шанс. Но Бикфалви не сумел реализовать пенальти. А в самой концовке второго тайма «Амкар» поставил, жирную точку в этом матче. Форбс зацепился за мяч, ушел от защитника и с линии штрафной пробил в дальний угол, и гарантировал своей команде важную победу!

Фото: ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»