Премьер-лига. 28-й тур. «Зенит» победил в Самаре

Завершился очередной матч 28-го тура чемпионата России. Петербургский «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов».
Премьер-лига. 28-й тур.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ — 1:3 (0:3)
Самара. 13 мая.
Стадион: «Металлург». 9547 зрителей
Судья: Александр Егоров (Саранск).
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачев (Зуев, 79), Паскуато, Зинков (Башкиров, 43), Мияйлович (Надсон, 43), Корниленко, Бруно.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Цаллагов, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Дзюба, Молло (Кокорин, 63).
Голы: 0:1 — Дзюба (1), 0:2 — Дзюба (7), 0:3 — Хави Гарсия (35), 1:3 — Иванович (55, в свои ворота).
Предупреждения: Бато (39), Божин (59), Зотов (81).
11 (6) удары (в створ) 14 (5)
15 фолы 10
6 угловые 5
2 офсайды 2
50 % владения мячом 50
Фото: Пресс-служба «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»