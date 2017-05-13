Премьер-лига. 28-й тур. «Зенит» победил в Самаре

Завершился очередной матч 28-го тура чемпионата России. Петербургский «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов».

Премьер-лига. 28-й тур.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ — 1:3 (0:3)

Самара. 13 мая.

Стадион: «Металлург». 9547 зрителей

Судья: Александр Егоров (Саранск).

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Зотов, Божин, Бато, Ткачев (Зуев, 79), Паскуато, Зинков (Башкиров, 43), Мияйлович (Надсон, 43), Корниленко, Бруно.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Цаллагов, Жирков (Нету, 77), Хави Гарсия, Жулиано, Данни (Эрнани, 85), Дзюба, Молло (Кокорин, 63).

Голы: 0:1 — Дзюба (1), 0:2 — Дзюба (7), 0:3 — Хави Гарсия (35), 1:3 — Иванович (55, в свои ворота).

Предупреждения: Бато (39), Божин (59), Зотов (81).

11 (6) удары (в створ) 14 (5)

15 фолы 10

6 угловые 5

2 офсайды 2

50 % владения мячом 50

Фото: Пресс-служба «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»