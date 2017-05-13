Премьер-лига. 28-й тур. Возвращение Дмитрия Лоськова и разгром от «Локомотива»

Завершился очередной матч 28-го тура чемпионата России. «Локомотив» не испытал проблем во встрече с «Оренбургом».

Премьер-лига. 28-й тур.

ЛОКОМОТИВ — ОРЕНБУРГ — 4:0 (1:0)

Москва. 13 мая.

Стадион: «Локомотив». 9547 зрителей

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 81), Пейчинович, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов (Миранчук, 13), Майкон, Ари (Ан. Миранчук, 73).

«Оренбург»: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Сиваков, Драгун, Малых, Георгиев, Парняков (Ефремов, 78), Лобжанидзе, Афонин (Воробьев, 58), Дюриш (Коронов, 69).

Голы: 1:0 — Ари (37), 2:0 — Ари (50), 3:0 — Михалик (72), 4:0 — Фернандеш (85).

Предупреждения: Георгиев (16), Тарасов (32).

16 (10) удары (в створ) 5 (2)

18 фолы 18

5 угловые 4

0 офсайды 3

58 % владения мячом 42

Легендарный игрок красно-зеленых Дмитрий Лоськов вышел в стартовом составе «Локомотива» и установил национальный рекорд: 43-летний футболист стал единственным, кто сыграл в двадцати сезонах РФПЛ. Проводы Лоськова получились двоякими: хавбек пытался организовать несколько опасных атак у ворот соперника, но был заменен на 13-й минуте. Перед перерывом Ари открыл счет в матче, он же и оформил дубль в начале вторых 45 минут. Удрученные оренбуржцы пропустили еще раз, а на «сладкое» полузащитник хозяев Фернандеш забил четвертый мяч за несколько минут до финального свистка. Команда Роберта Евдокимова ухудшила свое положение в турнирной таблице: теперь клуб занимает 14-е место, отрыв от зоны вылета составляет 2 очка.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»