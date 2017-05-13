Премьер-лига. 28-й тур. Виктор Классон спас «Краснодар» от поражения в Екатеринбурге

Автор: Никита Пронин 0

Урал, Краснодар

В рамках 28-го тура «Урал» принимал «Краснодар». Хозяева пропустили в добавленное время и упустили победу.

Премьер-лига. 28-й тур.

УРАЛ – КРАСНОДАР – 1:1 (1:0)

Екатеринбург. 13 мая
Стадион: «СКБ-Банк Арена». 6000 зрителей.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
«Урал»: Арапов, Данцев, Балажиц, Табидзе (Новиков, 37), Павленко (Фидлер, 58), Димитров, Манучарян (Лунгу, 68), Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.
«Краснодар»: Синицын, Калешин (Рамирес, 76), Гранквист, Налдо, Торбинский, Газинский, Жигулев (Мамаев, 46), Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 61), Классон, Вандерсон.
Голы: 1:0 – Налдо (42 – в свои ворота), 1:1 – Классон (90)
Предупреждения: Перейра (50), Налдо (64).

6 (2) удары (в створ) 16 (8)
13 фолы 23
3 угловые 7
0 офсайды 2
40 % владения мячом 60

Моментов команды создали достаточно, но после первого тайма победителем вышел «Урал» благодаря автоголу защитника гостей Налдо. Во втором тайме больше возможностей было у «Краснодара», но каждый удар приходился в руки Дмитрию Арапову. В компенсированное время гости все же сумели сравнять счет. Классон получил отличный пас в штрафной площади и с легкостью переиграл голкипера хозяев.  «Краснодар» в любом случае сохранит для себя еврокубковое место, но «Ростов» и «Терек» могут сократить отставание, если одержат победы. «Урал» набрал 30-е очко и закрепился на 11-й строчке.

Фото: Твиттер «Урала»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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