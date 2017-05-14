Премьер-лига, 28-й тур. «Уфа» побеждает «Анжи» на последних минутах

УФА — АНЖИ — 2:1 (1:1)

Уфа. 14 мая.

Стадион: «Нефтяник». 9547 зрителей

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Уфа»: Аликин, Засеев (Зубарев, 89), Тумасян, Сысуев (Фатай, 46), Шелия, Живоглядов, Стоцкий, Пауревич, Игбун, Обляков (Обляков, 74), Йокич.

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Хубулов (Саид, 62), Форбс (Кацаев, 46), Будковский (Асильдаров, 82).

Голы: 1:0 — Стоцкий (34), 1:1 — Будковский (41), 2:1 — Стоцкий (90).

Предупреждения: Йокич (24).

8 (5) удары (в створ) 9 (3)

15 фолы 6

4 угловые 5

2 офсайды 2

49 % владения мячом 58

Основные события матча произошли в первом тайме: сначала футболист хозяев Стоцкий открыл счёт красивым ударом, а на 45-й минуте переправил мяч в ворота «Уфы» после навеса. Лишь на последних минутах встречи Дмитрий Стоцкий вывел свой клуб вперед. Команда из столицы Башкортостана идет на 8-м месте, а отрыв футболистов Александра Григоряна теперь составляет 4 очка.

Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»