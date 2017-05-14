Премьер-лига. 28-й тур. «Томь» не смогла отнять у «Терека» очки

Завершился очередной матч 28-го тура чемпионата России. «Терек» с трудом победил «Томь».

Премьер-лига. 28-й тур.

ТОМЬ — ТЕРЕК— 1:2 (0:0)

Томск. 14 мая.

Стадион: «Труд».

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Томь»: Солосин, Пульич (Осипов, 66), Митерев, Карымов, Баляйкин (Большунов, 66), Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский, Голышев, Сасин (Салахутдинов, 69).

«Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов (Балай, 74), Торже (Лебеденко, 54), Кузяев, Факундо, Мбенг (Садаев, 71).

Голы: 0:1 — Лебеденко (60), 0:2 — Мбенг (62), 1:2 — Салахутдинов (80).

Предупреждения: Торже (19), Карымов (27), Пугин (38), Сасин (65), Иванов (74).

4 (2) удары (в створ) 10 (3)

21 фолы 9

2 угловые 6

1 офсайды 1

45 % владения мячом 55

Два гола подряд от «Терека» в середине второго тайма выглядели как гвозди в крышку гроба и казалось, что в этот раз томичей ждет разгром. Однако «пионеротряд» Валерия Петракова собрался с собственными силами и навязал грозненцам свою игру. За 10 минут до конца основного времени «Томь» сумела отыграть один мяч, однако на большее у хозяев поля сил не хватило.

Фото: пресс-служба «Терека»

Источник: Еженедельник «Футбол»