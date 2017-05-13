Премьер-лига. 28-й тур. «Спартак» победил в Перми

В рамках 28-го тура в Пермь приехал московский «Спартак» . Красно-белые с минимальным счетом обыграли «Амкар».

Премьер-лига. 28-й тур.

АМКАР –СПАРТАК – 0:1 (0:0)

Пермь. 13 мая

Стадион: «Звезда». 12000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Салугин, 78), Гиголаев (Прокофьев, 86), Гол, Баланович (Костюков, 60), Гасилин, Бодул.

«Спартак»: Селихов, Тигиев, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков (Тимофеев, 73), Леонтьев, Джано, Самедов, Адриано (Зе Луиш, 58), Мельгарехо (Промес, 58).

Голы: 0:1 – Самедов (50).

Предупреждения: Занев (76),

13 (3) удары (в створ) 5 (2)

8 фолы 14

7 угловые 0

2 офсайды 0

53 % владения мячом 47

В первом тайме у «Спартака» ничего не получалось в атаке, но в обороне также проблем не возникло. Отличный шанс имел «Амкар», но Александр Селихов выручил гостей. В начале второй половины встречи красно-белые отrрыли счет, отличился Александр Самедов. В концовке отличную возможность сравнять счет упустил Гасилин. «Спартак» набрал 66 очков, а «Амкар» остался на десятой строчке.

Фото: официальный сайт «Амкара»

Источник: Еженедельник «Футбол»