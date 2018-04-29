Премьер-лига. 28-й тур. «Спартак» победил «Амкар»

«Спартак» прервал свою серию неудач. Эта победа позволила москвичам продолжить борьбу за медали.

Премьер-лига. 28-й тур.

АМКАР — СПАРТАК — 0:2 (0:1).

Пермь. 29 апреля.

Стадион «Звезда».

Судья: Кирилл Левников (СПб).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Форбс, 72), Комолов, Гащенков, Эззатоллахи (Костюков, 64), Бодул (Оланаре, 63).

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Кутепов, Ещенко, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Ханни, 41).

Голы: 0:1 — Боккетти (8), 0:2 — Ханни (81).

Предупреждения: Тимофеев (28), Боккетти (31), Комолов (31), Эззатоллахи (42), Сиваков (43).

6 (0) удары(в створ) 8 (4)

7 фолы 14

4 угловые 5

2 офсайды 1

42 % владения мячом 58

«Амкар» принимал «Спартак». Москвичи на 8 минуте сумели распечатать ворота пермяков. Фернандо выполнил подачу с углового и, Боккетти вколотил мяч в сетку. Но в целом игра первого тайма носила равный характер. Оба клуба создавали голевые моменты, но забитых голов до перерыва, кроме 5 желтых карточек, зрители не увидели. Во втором тайме игровая картина кардинально поменялась. «Амкар» стал действовать более энергично в атаке. У «Спартака» же мало что получалось. И казалось, что вот-вот и хозяева сравняют счет. Но они пропустили вновь. Голкипер «Амкара» неудачно скинул мяч прямо на Ханни, которому оставалось лишь попасть в ворота, что он и сделал. Эта победа позволила москвичам временно расположиться на второй строчке турнирной таблицы.

Фото: ФК «Амкар»

Источник: Еженедельник «Футбол»