Премьер-лига. 28-й тур. «Ростов» победил «Рубин»

Завершился последний матч 28-го тура. «Ростов» и «Рубин» забили шесть мячей на двоих, а победу одержали хозяева.

Премьер-лига. 28-й тур.

РОСТОВ — РУБИН — 4:2 (2:0)

Ростов-на-Дону. 14 мая

Стадион: «Олимп-2». 13000 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев (Тереньтьев, 1, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М’Вила, Цакташ (С2)онг, 76), Ткачук, Жемалетдинов (Жонатас, 76), Рочина (Ахметов, 87), Канунников.

Голы: 1:0 — Азмун (7), 2:0 — Полоз (19), 3:0 — Азмун (51), 4:0 — Нобоа (73), 4:1 — М’Вила (76), 4:2 – Канунников (87).

Предупреждения: Кудряшов (22), Ахметов (90).

8 (6) удары (в створ) 9 (7)

14 фолы 10

3 угловые 6

1 офсайды 1

51 % владения мячом 49

В первом тайме Сердар Азмун открыл счет, а Дмитрий Полоз удвоил преумещество. Во втором тайме «Ростов» довел счет до разгромного, дубль оформил Азмун и еще один мяч забил Кристиан Нобоа. «Рубин» спасся от разгромного поражения забив в конце встречи дважды. «Ростов» приблизился к зоне Лиги Европы, а «Рубин» остался на 9-й строчке.

Фото: Твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»