Премьер-лига. 28-й тур. «Локомотив» не смог стать чемпионом в Краснодаре

«Краснодар» принимал на своем поле московский «Локомотив». Победу «быкам» принес Федор Смолов, оформив дубль.

Премьер-лига. 28-й тур

КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ – 2:0 (0:0)

Краснодар. 30 апреля.

Стадион «Краснодар». 34055 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра (Сулейманов, 68), Классон, Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари.

Голы: 1:0 — Смолов (67, — пенальти), 2:0 — Смолов (68).

Предупреждения: Гранквист (7), Шишкин (29).

13 (5) удары(в створ) 16 (5)

10 фолы 13

4 угловые 6

1 офсайды 1

47 % владения мячом 53

Матч был важен для обеих команд, «Краснодар» борется за призовую тройку, а «Локомотив» за первое место. «Железнодорожники» могли стать чемпионом уже в этом матче, но Федор Смолов прервал торжество москвичей, оформив дубль в ворота Маринато Гильерме. На 67-й минуте Антон Миранчук в своей штрафной попал по ногам Сергея Петрова, и арбитр назначил пенальти, который был реализован шикарным ударом. Второй гол не заставил себя долго ждать, и уже через минуту, воспользовавшись ошибкой Неманьи Пейчиновича, Смолов с острого угла забивает гол. Матч завершен — 2:0. Чемпионство «Локомотива» переносится.

Фото: Официальный твиттер «Локомотива»

Источник: еженедельник «Футбол»