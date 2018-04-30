Премьер-лига. 28-й тур.«Динамо» и «Рубин» поделили очки в Химках

В рамках 28-го тура московское «Динамо» принимало на своем стадионе казанский «Рубин». Команды не сумели выявить победителя, матч закончился нулевой ничьей.

Премьер-лига. 28-й тур

ДИНАМО — РУБИН – 0:0 (0:0)

Химки. 30 апреля.

Стадион: «Арена Химки».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Рауш, Рыков (Панченко, 61), Шуньич, Черных (Темников, 59), Теттех, Соснин, Ташаев, Луценко (Марков, 46).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Камболов, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Попов, Коновалов (Могилевец, 61), Азмун.

Предупреждения: Кузьмин (17), Рауш (26), Попов (35), Марков (56), Подберезкин (58).

6 (1) удары(в створ) 6 (2)

11 фолы 12

5 угловые 3

2 офсайды 3

48 % владения мячом 52

Оба клуба еще не обеспечили себе место в Премьер-Лиге на следующий сезон, однако «Динамо» сложнее от зоны стыковых матчей его отделяет всего два очка. Бело-голубые подошли к этой встрече с весомой потерей — в Хабаровске свою уже восьмую карточку в сезоне получил Самба Соу, и Дмитрию Хохлову пришлось придумывать новые сочетания на поле. Футболисты и той, и другой команды создали за два тайма крайне мало моментов, так и не сумев выявить сильнейшего. Хозяева отметились всего одним ударом в створ, недалеко от них ушли гости, нанеся всего на один больше.

Фото: ФК «Рубин»

Источник: еженедельник «Футбол»