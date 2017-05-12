Премьер-лига. 28-й тур. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»

В рамках 28-го тура ЦСКА принимал тульский «Арсенал». Хозяева уверенно победили и увеличили шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Премьер-лига. 28-й тур.
ЦСКА – АРСЕНАЛ – 3:0 (2:0)
МОСКВА. 12 мая
Стадион: «ВЭБ Арена». 10000 зрителей.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум (Кучаев, 87), Головин (Тошич, 77), Фернандес, Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 67).
«Арсенал» Тула: Габулов ( Левашов, 46), Александров (Хагуш, 86), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов ( Власов, 63), Боурчану, Максимов, Расич.
Голы: 1:0 – Натхо (31 – с пенальти), 2:0 – Головин (41), 3:0 — Чалов (53).
Предупреждения: Сунзу (29), К. Комбаров (88), Кучаев (92).
16 (7) удары (в створ) 2 (0)
10 фолы 15
7 угловые 0
1 офсайды 2
68 % владения мячом 32
В первом тайме армейцы создали себе комфортное преимущество. Сначала Бибрас Натхо открыл счет с пенальти, а затем Чалов с передачи Головина удвоил счет. В начале второй половины встречи Чалов оформил дубль, а чуть позже получил травму и был заменен. «Арсенал» остался в зоне вылета, а ЦСКА оторвался от «Зенита» на четыре очка.
Фото: Титтер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»