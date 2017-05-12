Премьер-лига. 28-й тур. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»

В рамках 28-го тура ЦСКА принимал тульский «Арсенал». Хозяева уверенно победили и увеличили шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Премьер-лига. 28-й тур.

ЦСКА – АРСЕНАЛ – 3:0 (2:0)

МОСКВА. 12 мая

Стадион: «ВЭБ Арена». 10000 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Щенников, Натхо, Вернблум (Кучаев, 87), Головин (Тошич, 77), Фернандес, Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 67).

«Арсенал» Тула: Габулов ( Левашов, 46), Александров (Хагуш, 86), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов ( Власов, 63), Боурчану, Максимов, Расич.

Голы: 1:0 – Натхо (31 – с пенальти), 2:0 – Головин (41), 3:0 — Чалов (53).

Предупреждения: Сунзу (29), К. Комбаров (88), Кучаев (92).

16 (7) удары (в створ) 2 (0)

10 фолы 15

7 угловые 0

1 офсайды 2

68 % владения мячом 32

В первом тайме армейцы создали себе комфортное преимущество. Сначала Бибрас Натхо открыл счет с пенальти, а затем Чалов с передачи Головина удвоил счет. В начале второй половины встречи Чалов оформил дубль, а чуть позже получил травму и был заменен. «Арсенал» остался в зоне вылета, а ЦСКА оторвался от «Зенита» на четыре очка.

Фото: Титтер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»