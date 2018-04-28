Премьер-лига. 28-й тур. «Арсенал» одолел «Анжи»

«Арсенал» победил «Анжи». Победный гол на счету Сунзу.

Премьер-лига. 28-й тур.

АРСЕНАЛ — АНЖИ — 2:1 (1:1).

Тула. 28 апреля.

Стадион «Арсенал».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Альварес, Берхамов, Чаушич, Ткачев (Расич, 90), Кангва, Джорджевич (Шевченко, 60), Дзюба (Аджоев, 90).

«Анжи»: Будаков, Армаш, Самарджич, Мусалов, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Данченко, Хубулов, (Маркелов, 86), Поку (Лескано, 68), Прудников (Будковский, 80).

Голы: 1:0 — Берхамов (16), 1:1 — Хубулов (22), 2:1 — Сунзу (62).

Предупреждения: Самарджич (59), Данченко (73), Тетрашвили (86), Кангва (87), Ажоев (90).

12 (4) удары(в створ) 12 (4)

9 фолы 16

5 угловые 4

2 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Если взять историю противостояния обоих клубов в РФПЛ, то оба футбольных коллектива встречались между собой лишь трижды, и неизменно в матче побеждали хозяева поля. И на этот раз традиция не изменилась. В первом тайме тулякам удалось забить быстрый гол. На 16-минуте Берхамов открыл счет в матче. Полузащитник раскачал защитника «Анжи» и пробил в дальний угол, голкиперу гостей осталось только проводить мяч глазами. А уже через 6 минут махачкалинцы сумели отыграться. Прудников вывел Хубулова один на один с вратарем, и последний расстрелял ворота «Арсенала». Туляки после пропущенного гола, сразу ринулись в атаку, создав несколько опасных моментов, но на удар Ткачева среагировал Будаков, а на выстрел Чаушича — крестовина. Второй тайм тоже начался довольно активно. И если команду хозяев выручал Левашов, то за гостей продолжал играть каркас ворот. А на 62 минуте хозяева вновь вышли вперед. Разыграв угловой, Альварес навесил в штрафную площадь, Ткачев скинул мяч, и набегающий Сунзу отправил мяч в сетку! В итоге этот гол и стал победным. «Арсенал» продолжает борьбу за еврокубки, а «Анжи» продлевает свою серию поражений до 4 матчей, и уже точно сыграет в стыковых матчах.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»