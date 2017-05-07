Премьер-лига. 27-й тур. «Зенит» минимально проиграл «Тереку», «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России

Завершился очередной матч 27-го тура РФПЛ. «Зенит» дома не смог обыграть «Терек».

Премьер-лига. 27-й тур.

ЗЕНИТ — ТЕРЕК — 0:1 (0:0)

Санкт-Петербург. 7 мая.

Стадион: «Санкт-Петербург». 30673 зрителя.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Шатов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 84).

«Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Лебеденко, Кузяев (Грозав, 81), Пирис, Мбенге (Садаев, 76).

Голы: 0:1 — Мбенге (65).

Предупреждения: Мохаммади (27), Шатов (70).

Удаление: Шатов (90).

11 (5) удары (в створ) 14 (8)

9 фолы 13

4 угловые 6

1 офсайды 5

59 % владения мячом 41

Перед стартом встречи руководство «Зенита» устроило трогательный акцию: вместе с футболистами обеих команд вышли ветераны Великой Отечественной войны, которым стоя апплодировали пришедшие зрители. В начале первого тайма петербужцы и грозненцы пытались проявить себя, однако так и не довели атаки до завершения. Лишь на 65-й минуте случился первый гол: форвард «Терека» Мбенге воспользовался ошибкой обороны соперника и отправил мяч в левый нижний угол. Сине-бело-голубые имели несколько моментов, чтобы сравнять счет. Но защитники и вратарь чеченского клуба справились с угрозой. Под завершение поединка Шатов совершил фол последней надежды на футболиста гостей, за что получил красную карточку. 0:1 — и «Зенит» теряет шансы догнать в таблице «Спартак». Москвичи впервые за 16 лет стали чемпионами РФПЛ.

Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»