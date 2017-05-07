Премьер-лига. 27-й тур. «Зенит» минимально проиграл «Тереку», «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России

Завершился очередной матч 27-го тура РФПЛ. «Зенит» дома не смог обыграть «Терек».
Премьер-лига. 27-й тур.
ЗЕНИТ — ТЕРЕК — 0:1 (0:0)
Санкт-Петербург. 7 мая.
Стадион: «Санкт-Петербург». 30673 зрителя.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
«Зенит»: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Гарсия, Юсупов, Жулиано, Шатов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 84).
«Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Лебеденко, Кузяев (Грозав, 81), Пирис, Мбенге (Садаев, 76).
Голы: 0:1 — Мбенге (65).
Предупреждения: Мохаммади (27), Шатов (70).
Удаление: Шатов (90).
11 (5) удары (в створ) 14 (8)
9 фолы 13
4 угловые 6
1 офсайды 5
59 % владения мячом 41
Перед стартом встречи руководство «Зенита» устроило трогательный акцию: вместе с футболистами обеих команд вышли ветераны Великой Отечественной войны, которым стоя апплодировали пришедшие зрители. В начале первого тайма петербужцы и грозненцы пытались проявить себя, однако так и не довели атаки до завершения. Лишь на 65-й минуте случился первый гол: форвард «Терека» Мбенге воспользовался ошибкой обороны соперника и отправил мяч в левый нижний угол. Сине-бело-голубые имели несколько моментов, чтобы сравнять счет. Но защитники и вратарь чеченского клуба справились с угрозой. Под завершение поединка Шатов совершил фол последней надежды на футболиста гостей, за что получил красную карточку. 0:1 — и «Зенит» теряет шансы догнать в таблице «Спартак». Москвичи впервые за 16 лет стали чемпионами РФПЛ.
Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»
Источник: Еженедельник «Футбол»