Премьер-лига. 27-й тур. «Спартак» обыграл дома «Томь»

«Спартак» одержал очередную домашнюю победу. На этот раз соперником «красно-белых» была «Томь».

Премьер-лига. 27-й тур

СПАРТАК – ТОМЬ – 1:0 (1:0)

Москва. 6 мая.

Стадион: «Открытие Арена». 42070 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Попов (Ананидзе, 58), Промес, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 62).

«Томь»: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Митерев, Пульич, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Попов, Пугин, Чуперка, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев.

Голы: 1:0 — Промес (15 — с пенальти).

Предупреждения: Соболев (29), Гвинейский (30), Митерев (33).

9 (5) удары (в створ) 4 (1)

15 фолы 14

5 угловые 5

6 офсайды 0

51 % владения мячом 49

Без пяти минут чемпион России и главный аутсайдер чемпионата встретились в Москве. «Томь» в десяти матчах против «Спартака» не сумела набрать ни одного очка, а «красно-белые» уже девять матчей не проигрывают на домашней арене. Единственный гол в игре записал на свое имя Квинси Промес, реализовавший пенальти в ворота соперника. «Спартак» оторвался от ЦСКА на десять очков за три тура до окончания чемпионата, у «Зенита» же одна игра в запасе. В случае победы петербуржцев в домашнем матче против «Терека», гонка продолжится. При обратной ситуации «Спартак»заранее обеспечит себе чемпионство.

Фото: официальный твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»