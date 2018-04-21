Премьер-лига. 27-й тур. «Рубин» не смог удержать победный счет в матче с «Ростовом»

«Рубин» принимал «Ростов». Команды сыграли вничью, поделив очки.

Премьер-лига. 27-й тур

РУБИН — Ростов – 1:1 (1:0).

Казань. 21 апреля.

Стадион: «Центральный».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец ( Коновалов, 84), Подберезкин (Шекари, 75), Попов, Жемалетдинов (Карадениз, 63).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Байрамян (Скопинцев, 75), Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов (Зуев, 61), Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Шомуродов.

Голы: 1:0 — Нобоа (40), 1:1 — Паршивлюк (67).

8 (5) удары (в створ) 5 (2)

14 фолы 10

4 угловые 6

2 офсайды 0

54 % владения мячом 46

В рамках 27-тура чемпионата России по футболу встречались «Рубин» и «Ростов». Подопечные Бердыева начали активно первый тайм. Уже на 6-ой минуте «Рубин» мог открывать счет. Голкипер «Ростова» не удачно отбил мяч перед собой, но Попов не сумел переправить мяч в ворота. Казанцы атаковали через фланги, ища пути вскрытия плотной ростовской обороны. И под конец тайма им это удалось. Нобоа классно пробил в дальний угол ворот «Ростова». Во втором тайме Валерий Карпин сделал пару перестановок в игре своей команды, выпустив с разницей в 10 минут двух атакующих полузащитников. И это дало свои плоды. На 67-минуте ростовчане сравняли счет. Ионов с левого фланга навесил в штрафную, и Паршивлюк отправил в мяч сетку. В итоге боевая ничья, без единой желтой карточки.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»