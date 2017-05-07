Премьер-лига. 27-й тур. «Рубин» дома обыграл «Уфу»

Завершился чередной матч 27-го тура РФПЛ. «Рубин» дома обыграл «Уфу».

Премьер-лига. 27-й тур.

РУБИН — УФА — 2:1 (1:1)

Казань. 7 мая.

Стадион: «Казань-Арена». 45105 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Жемалетдинов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Никитин, Сухов, Засеев (Абдулавов, 74), Обляков (Кротов, 82), Пауревич, Стоцкий, Игбоун.

Голы: 0:1 — Стоцкий (19), 1:1 — Цакташ (37 — с пенальти), 2:1 — Цакташ (53).

Предупреждения: Сухов (25), Карп (37), Набиуллин (70), Зубарев (73), Стоцкий (77), М’вила (80), Камболов (82), Кротов (85), Жемалетдинов(88).

11 (5) удары (в створ) 14 (8)

9 фолы 13

4 угловые 6

1 офсайды 5

59 % владения мячом 41

Татаро-башкирское дерби завершилось победой «Рубина». Счет открыл Стоцкий, забивший в этом сезоне в ворота «Уфы» и дома и на выезде. Следом последовал фол Карпа и пенальти. Цакташ уверенно реализовал 11-метровый удар. В начале второго тайма хорват уже вывел хозяев поля вперед, сделав дубль. В результате — победа «Рубина», а уже пятую игру подряд «Уфа» не может победить на выезде.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»