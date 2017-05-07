Премьер-лига. 27-й тур. «Оренбург» обыгрывает «Краснодар» с минимальным счетом

В рамках 27-го тура «Оренбург» принимал «Краснодар». Хозяева победили и поднялись на 13-ю строчку, официально отправив «Томь» в ФНЛ.

ОРЕНБУРГ – КРАСНОДАР – 1:0 (0:0)

Оренбург. 7 мая

Стадион: «Газовик». 6000 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний-Новгород).

«Оренбург»: Руденко, Андреев, Полуяхтов, Воробьев (Бреев, 74), Афонин, Сиваков, Георгиев, Парняков (Ефремов, 90), Драгун, Григорьев (Нехайчик, 67), Лобжанидзе.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров (Лаборде, 77), Жигулёв, Каборе, Классон (Подберезкин, 69), Смолов, Вандерсон (Перейра, 55).

Голы: 1:0 – Лобжанидзе (49).

Предупреждения: Смолов (38), Вандерсон (39), Парняков (40), Афонин (40), Газинский (51), Руденко (86).

10 (6) удары (в створ) 7 (2)

21 фолы 23

5 угловые 4

3 офсайды 1

40 % владения мячом 60

В первом тайме обе команды имели несколько моментов, чтобы забить. Но счет был открыт в начале второго тайма – после подачи со штрафного последовал удар, с которым голкипер «Краснодара» справился, но вовремя подоспел форвард «Оренбурга» Элгуя Лобжанидзе, который добил мяч в сетку ворот. Гости могли отыграться, но снова забили хозяева, однако, мяч не был засчитан из-за нарушения правил. Благодаря победе, «Оренбург» обогнал «Арсенал» и окончательно отправил футбольный клуб «Томь» в ФНЛ. «Краснодар» упустил шанс приблизиться к еврокубковой зоне.

Фото: Твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»