Премьер-лига. 23-й тур. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

Московский «Локомотив» допустил ошибку на финише чемпионата. Команда Юрия Семина в перенесенном матче 23-го тура не смогла победить «Ахмат».

Премьер-лига. 23-й тур

ЛОКОМОТИВ — АХМАТ — 1:1 (0:0)

Москва. 18 апреля

Стадион: «РЖД-Арена». 10563 зрителей

Судья: Владимир Москалев (Воронеж, Россия)

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Миранчук, Тарасов, Миранчук, Фарфан, Коломейцев (Эдер, 68), Ари (Фернандеш, 46), Лысов.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Семенов, Мохаммади, Родолфо, Иванов, Швец, Бериша (Исмаэл, 90), Роши (Балай, 72), Митришев (Плиев, 85), Уциев.

Предупреждения:

Швец (8), Коломейцев (58), Иванов (71), Тарасов (88), Кверквелия (90).

4(3) удары (в створ) 5 (1)

28 фолы 20

10 угловые 7

0 офсайды 1

52 % владения мячом 48

«Локомотив» набрал 56 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице, увеличив до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – московским «Спартаком». У «Ахмата» теперь 31 очко. Грозненцы занимают десятое место

Фото: ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»