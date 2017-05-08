Премьер-лига. 27-й тур. «Крылья» одерживают волевую победу в Екатеринбурге

В рамках 27-го тура «Урал» принимал на своем поле самарские «Крылья Советов». Гости пропустили, но затем забили три мяча.

Премьер-лига. 27-й тур.

УРАЛ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:3 (1:0)

Екатеринбург. 8 мая

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 5000 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Лунгу (Глушков, 79), Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян (Манучарян, 81).

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон (Паскуато, 46), Бато, 3отов, Божин, Мияйлович, Зуев, Бруно (Башкиров, 87), Ткачев (Чочиев, 78), Корниленко.

Голы: 1:0 – Ильин (2), 1:1 – Бруно (54). 1:2 – Бруно (75), 1:3 – Паскуато (89).

Предупреждения: Ткачев (27), Корниленко (37), Божин (64).

11 (8) удары (в створ) 6 (5)

6 фолы 13

6 угловые 1

0 офсайды 6

51 % владения мячом 49

Уже на второй минуте «Урал» открыл счет – Ильин в касание пробил в ближний угол после передачи Александар Данцева. Во тором тайме у гостей вышел Паскуато, который отдал две голевых передачи на Джанни Бруно, а в конце матча сам итальянец забил свой гол. «Крылья» набрали 25 очков и снова покинули зону прямого вылета. «Урал» пока на 11-й строчке с 29-ю баллами.

Фото: Твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»