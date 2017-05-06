Премьер-лига. 27-й тур. ЦСКА побеждает в Перми

Чтобы пробиться в Лигу чемпионов, армейцам ни в коем случае нельзя терять очки. ЦСКА без особых проблем обыграл «Амкар» в гостях.
Премьер-лига. 27-й тур.
АМКАР – ЦСКА – 0:2 (0:0)
Пермь. 6 мая
Стадион: «Звезда». 9000 зрителей.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов (Гасилин, 65), Гиголаев (Салугин, 79), Костюков (Баланович, 46), Гол, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Васин, 19), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72).
Голы: 0:1 — Чалов (60), 0:2 — Натхо (66).
Предупреждения: Зайцев (36), Конде (65), Салугин (90).
4 (0) удары (в створ) 12 (7)
11 фолы 14
2 угловые 3
5 офсайды 1
39 % владения мячом 61
Первый тайм прошел с преимуществом армейцев, но забить москвичи не смогли. Другое дело вторая половина встречи. В течении шести минут Федер Чалов и Бибрас Натхо решили исход встречи. Первый отличным ударом пробил в дальний угол, а второму помог рикошет, после которого мяч влетел в сетку ворот «пермяков». ЦСКА на время обогнал «Зенит», который завтра проведет матч с «Тереком». «Амкар» остался на девятой строчке.
Фото: Твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»