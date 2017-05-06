Премьер-лига. 27-й тур. «Арсенал» обыгрывает «Ростов»

«Арсенал» совершил сенсацию тура. В родных стенах туляки оказались сильнее «Ростова».
Премьер-лига. 27-й тур.
АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 1:0 (1:0)
Тула. 6 мая
Стадион: «Арсенал». 6000 зрителей.
Судья: Алексей Николаев (Москва)
«Арсенал» : Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Боурчану, Думбия (Власов, 85), Расич.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев (Киреев, 81), Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Гол: 1:0 — Бурмистров (37).
Предупреждения: Расич (16), Байрамян (20), Думбия (70), Габулов (90).
2 (1) удары (в створ) 9 (6)
18 фолы 15
6 угловые 5
3 офсайды 0
52 % владения мячом 48
Тульский «Арсенал в тяжелом матче переиграл «Ростов». Хозяева воспользовались своим единственным моментом, а гости не смогли реализовать громадное преимущество. Туляки пока не собираются вылетать и поднялись на 13 строчку. «Ростов» же все дальше от зоны еврокубков.
Фото: «ФК» Ростов»
Источник: Еженедельник «Футбол»