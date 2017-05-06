Премьер-лига. 27-й тур. «Арсенал» обыгрывает «Ростов»

«Арсенал» совершил сенсацию тура. В родных стенах туляки оказались сильнее «Ростова».

Премьер-лига. 27-й тур.

АРСЕНАЛ – РОСТОВ – 1:0 (1:0)

Тула. 6 мая

Стадион: «Арсенал». 6000 зрителей.

Судья: Алексей Николаев (Москва)

«Арсенал» : Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Бурмистров (Горбатенко, 50), Максимов (Шевченко, 64), Боурчану, Думбия (Власов, 85), Расич.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачев (Киреев, 81), Байрамян, Препелицэ (Могилевец, 71), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Гол: 1:0 — Бурмистров (37).

Предупреждения: Расич (16), Байрамян (20), Думбия (70), Габулов (90).

2 (1) удары (в створ) 9 (6)

18 фолы 15

6 угловые 5

3 офсайды 0

52 % владения мячом 48

Тульский «Арсенал в тяжелом матче переиграл «Ростов». Хозяева воспользовались своим единственным моментом, а гости не смогли реализовать громадное преимущество. Туляки пока не собираются вылетать и поднялись на 13 строчку. «Ростов» же все дальше от зоны еврокубков.

Фото: «ФК» Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»