Премьер-лига. 27-й тур. «Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью

Голевая ничья в Туле. «Арсенал» в меньшинстве смог уйти от поражения.

Премьер-лига. 27-й тур.

АРСЕНАЛ — ЗЕНИТ — 3:3 (2:1).

Тула. 22 апреля.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Берханов, 84), Александров (Шевченко 90), Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Ригони, 59), Дриусси, Полоз (Кузяев, 66), Заболотный.

Голы: 1:0 — Горбатенко (3), 1:1 — Паредес (36), 2:1 — Ткачев (45). 2:2 — Кузяев (82), 2:3 — Кузяев (84), 3:3 — Дзюба (88),

Предупреждения: Горбатенко (23), Дриусси (26), Ткачев (45), Горбатенко (77), Александров (81).

Удаление: Горбатенко (77).

8 (3) удары(в створ) 9 (4)

16 фолы 7

8 угловые 6

2 офсайды 3

50 % владения мячом 50

«Арсенал» принимал «Зенит». Первый тайм выдался по — настоящему жарким. Уже на 3-й минуте хозяева забили быстрый гол. Горбатенко, обыграв защитника «Зенита», и элегантным ударом положил мяч в дальний угол ворот гостей. «Арсенал» через 17 минут мог удвоить свое преимущество. Но Ткачев не смог переиграть Лодыгина. А на 36-минуте полузащитник «Зенита» забил сумасшедший гол, прямым ударом с углового поразив ворота Левашова. Но удержать ничейный счет до перерыва питерцы не смогли. Мяч удачно отскочил к Ткачеву, и полузащитник, пробив с лета, вывел свою команду вперед. Второй тайм тоже был полон моментов. На 77-минуте Горботенко получил вторую желтую, и отправился отдыхать. Это позволило «Зениту» забить дважды, за счет Кузяева. Вначале Далер пробил бильярдным ударом точно в угол, а затем полузащитник, подобрав мяч, расстрелял ворота «Арсенала». Но удержать победу «Зенит» не смог. Дзюба на 88-минуте встречи сыграл на добивании и позволил своему клубу завоевать ничью.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»