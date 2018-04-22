Премьер-лига. 27-й тур. «Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью

Голевая ничья в Туле. «Арсенал» в меньшинстве смог уйти от поражения.
Премьер-лига. 27-й тур.
АРСЕНАЛ — ЗЕНИТ — 3:3 (2:1).
Тула. 22 апреля.
Стадион: «Арсенал».
Судья: Владимир Москалев (Воронеж)
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев (Берханов, 84), Александров (Шевченко 90), Чаушич, Дзюба, Кангва.
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Ригони, 59), Дриусси, Полоз (Кузяев, 66), Заболотный.
Голы: 1:0 — Горбатенко (3), 1:1 — Паредес (36), 2:1 — Ткачев (45). 2:2 — Кузяев (82), 2:3 — Кузяев (84), 3:3 — Дзюба (88),
Предупреждения: Горбатенко (23), Дриусси (26), Ткачев (45), Горбатенко (77), Александров (81).
Удаление: Горбатенко (77).
8 (3) удары(в створ) 9 (4)
16 фолы 7
8 угловые 6
2 офсайды 3
50 % владения мячом 50
«Арсенал» принимал «Зенит». Первый тайм выдался по — настоящему жарким. Уже на 3-й минуте хозяева забили быстрый гол. Горбатенко, обыграв защитника «Зенита», и элегантным ударом положил мяч в дальний угол ворот гостей. «Арсенал» через 17 минут мог удвоить свое преимущество. Но Ткачев не смог переиграть Лодыгина. А на 36-минуте полузащитник «Зенита» забил сумасшедший гол, прямым ударом с углового поразив ворота Левашова. Но удержать ничейный счет до перерыва питерцы не смогли. Мяч удачно отскочил к Ткачеву, и полузащитник, пробив с лета, вывел свою команду вперед. Второй тайм тоже был полон моментов. На 77-минуте Горботенко получил вторую желтую, и отправился отдыхать. Это позволило «Зениту» забить дважды, за счет Кузяева. Вначале Далер пробил бильярдным ударом точно в угол, а затем полузащитник, подобрав мяч, расстрелял ворота «Арсенала». Но удержать победу «Зенит» не смог. Дзюба на 88-минуте встречи сыграл на добивании и позволил своему клубу завоевать ничью.
Фото: ФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»