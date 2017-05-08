Премьер-лига. 27-й тур. «Анжи» и «Локомотив» мячей не забили

В рамках 27-го тура «Анжи» принимал на своем поле московский «Локомотив». Обе команды не сумели использовать свои моменты.

Премьер-лига. 27-й тур.

АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:0

Каспийск. 8 мая

Стадион: «Анжи-Арена». 11000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Яковлев (Будковский, 71), Прудников, Кацаев.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Михалик, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 58), И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.

Предупреждения: Тетрашвили (14), Баринов (81), Денисов (87), Игнатьев (90).

9 (5) удары (в створ) 4 (2)

7 фолы 18

9 угловые 6

1 офсайды 3

44 % владения мячом 56

В первой половине встречи «Локомотив» атаковал больше и имел несколько моментов для гола, но голкипер «Анжи» Давид Юрченко спасал свою команду. На 11 минуте встречи травму получил форвард хозяев Александо Прудников получил травму и был заменен. Во втором тайме команды так и не сумели распечатать ворота друг друга. Ничья, которая помогает махачкалинскому клубу немного обезопасить себя от зоны стыковых матчей.

Фото: Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»