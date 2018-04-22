Премьер-лига. 27-й тур. «Амкар» обыграл «Тосно» на выезде

«Тосно» упустил победу на своем поле.

Премьер-лига. 27-й тур

ТОСНО – АМКАР – 0:2 (0:1). 3552 зрителей.

Санкт-Петербург. 22 апреля.

Стадион: «Петровский».

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Тосно»: Юрченко, Дугалич, Сухарев, Маргасов, Буйволов, Полетанович, Жигулев (Палиенко, 56), Мирзов, Нуну Роша (Рикардиньо, 82), Мелкадзе(Труйич, 34), Галиулин.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Идову, Голь (Костюков, 88), Рязанцев, Комолов (Эззатоллахи, 71), Гащенков, Милькович, Бодул(Браун Форбс, 76).

Голы: 0:1 – Рязанцев (17 — с пенальти), 0:2 – Костюков (90).

Предупреждения: Мирзов (73), Буйволов (77).

10 (1) удары(в створ) 9 (4)

13 фолы 19

6 угловые 2

0 офсайды 1

54 % владения мячом 46

«Тосно» дома принимал «Амкар». Хозяева были главными хэдлайнерами прошедшей недели: клуб имеет реальные шансы сыграть в Европе. «Тосно» выиграл кубковый полуфинал, но в чемпионате команда не выигрывает уже шесть матчей подряд. Результат матча стал ясен еще в начале первого тайма: «Амкар» заработал пенальти и Рязанцев реализовал удар. На последней минуте «Амкар» решил закрепить результат: Костюков удвоил результат, а команды отправились в раздевалки. В результате: шестое поражение «Тосно» подряд.

Фото: ФК «Тосно»

Источник: Еженедельник «Футбол»