Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» обыграл «Томь» в гостях

В рамках 26-го тура «Томь» принимала на своем поле «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга забил два безответных мяча.

Премьер-лига. 26-й тур.

ТОМЬ – ЗЕНИТ – 0:2 (0:1)

Томск. 1 мая

Стадион: «Труд». 9000 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Томь»: Мелихов, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жирков, Данни, Шатов (Кержаков, 87), Гарсия, Жулиано (Мак 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба.

Голы: 0:1 — Шатов (35), Данни (83).

Предупреждения: Кришито (31), Соболев (31), Данни (84).

1 (0) удары (в створ) 13 (7)

16 фолы 11

3 угловые 6

1 офсайды 2

40 % владения мячом 60

В пером тайме «Зенит» сумел забить один гол – отличился Олег Шатов после отличного паса Жулиано. В конце второй половины встречи все тот же Шатов вошел в штрафную, прострелил, и в пустые ворота забил Мигель Данни. «Томь» остается на последней строчке. «Зенит» обогнал ЦСКА и теперь отстает от лидирующего «Спартака» на 8 очков за четыре тура до конца чемпионата.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»