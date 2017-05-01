Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» обыграл «Томь» в гостях

В рамках 26-го тура «Томь» принимала на своем поле «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга забил два безответных мяча.
Премьер-лига. 26-й тур.
ТОМЬ – ЗЕНИТ – 0:2 (0:1)
Томск. 1 мая
Стадион: «Труд». 9000 зрителей.
Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Томь»: Мелихов, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жирков, Данни, Шатов (Кержаков, 87), Гарсия, Жулиано (Мак 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Дзюба.
Голы: 0:1 — Шатов (35), Данни (83).
Предупреждения: Кришито (31), Соболев (31), Данни (84).
1 (0) удары (в створ) 13 (7)
16 фолы 11
3 угловые 6
1 офсайды 2
40 % владения мячом 60
В пером тайме «Зенит» сумел забить один гол – отличился Олег Шатов после отличного паса Жулиано. В конце второй половины встречи все тот же Шатов вошел в штрафную, прострелил, и в пустые ворота забил Мигель Данни. «Томь» остается на последней строчке. «Зенит» обогнал ЦСКА и теперь отстает от лидирующего «Спартака» на 8 очков за четыре тура до конца чемпионата.
Фото: официальный сайт «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»