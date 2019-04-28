Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» обыграл «Крылья Советов»

«Зенит» обыграл «Крылья Советов». Сердар Азмун сделал дубль.

Премьер-лига. 26-й тур

ЗЕНИТ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:2 (3:2).

Санкт-Петербург . 28 апреля.

Стадион: «Газпром Арена». 40 463 зрителя

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Нобоа, Ригони (Шатов, 55), Оздоев, Азмун (Мусаев, 90), Дзюба, Дриусси (Анюков, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Зиньковский (Корниленко, 63), Рабиу, Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, Зотов (Антон, 73), Шейдаев.

Голы: 1:0 — Азмун (9 ), 2:0 — Азмун (30), 3:0 — Бурлак (35 — в свои ворота), 3:1 — Ткачук (40), 3:2 — Ткачук (44), 4:2 — Смольников (90).

Предупреждения: Дриусси (14), Шейдаев (47), Оздоев (47), Рабиу (49), Ригони (54), Жирков(88).

Удаление: Шейдаев (78).

9 (5) удары (в створ) 8 (6)

11 фолы 8

6 угловые 5

3 офсайды 1

45 % владения мячом 55

Счет в матче открыл Сердар Азмун на девятой минуте, забив уже десятый по счету гол за «Зенит». Следующий мяч он же забил уже на тридцатой минуте. Второй гол Азмун забил с подачи Артема Дзюбы. Третий гол «Зениту» принес защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак. Футболист случайно отправил мяч в свои ворота. До конца тайма самарские футболисты сократили счет до минимума — Денис Ткачук оформил дубль за 4 минуты, забив на 40-й и 44-й минутах. На протяжении всего второго тайма голов в игре не было, но в уже в добавленное время Игорь Смольников сделал счет 4:2, а передачу снова сделал Артем Дзюба. Теперь, набрав 3 очка, «Зениту» осталось набрать еще 4, чтобы оформить чемпионский титул.

Стоит отметить, чтоолельщики «Зенита» поздравили футболистов с Пасхой. На «Газпром Арену» они пришли с тематическим баннером.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»