Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» добился минимальной победы над «Анжи»

В рамках 26-го тура РФПЛ «Зенит» принимал махачкалинский «Анжи» в Санкт-Петербурге. Единственный мяч Себастьяна Дриусси помог хозяевам победить и продолжить гонку за призовые места чемпионата.
ЗЕНИТ — АНЖИ – 1:0 (1:0)
Санкт-Петербург. 14 апреля.
Стадион: «Санкт-Петербург». 38 048 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва)
«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Смольников, Иванович, Кришито, Мевля, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ерохин, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 71).
«Анжи»: Лория, Самарджич, Тетрашвили, Брызгалов, Полуяхтов, Мусалов (Будковский, 84), Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Бакаев, Антон (Прудников, 65), Лескано.
Голы: 1:0 – Дриусси (36).
Предупреждения: Смольников (39), Хубулов (44), Кришито (52), Лодыгин (86).
12 (5) удары (в створ) 7 (1)
12 фолы 13
11 угловые 0
1 офсайды 1
59 % владения мячом 41
Питерцы владели подавляющим преимуществом в первом тайме, но аргентинский форвард Дриусси сумел отличиться лишь единожды. Во второй половине встречи «Зенит» контролировал мяч в центре поля, но проблемы с развитием атаки помешали упрочить преимущество в счете. На 77-й минуте сине-бело-голубым пришлось провести вынужденную замену голкипера: Лунев из-за проблем с мышцей уступил место в воротах Лодыгину. После этой победы «Зенит» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, а «Анжи» вместе с «Тосно» и 24-мя баллами остается делить 14-15 места в турнирной таблице.
Фото: твиттер ФК «Зенит»
Источник: еженедельник «Футбол»