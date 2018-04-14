Премьер-лига. 26-й тур. «Зенит» добился минимальной победы над «Анжи»

В рамках 26-го тура РФПЛ «Зенит» принимал махачкалинский «Анжи» в Санкт-Петербурге. Единственный мяч Себастьяна Дриусси помог хозяевам победить и продолжить гонку за призовые места чемпионата.

ЗЕНИТ — АНЖИ – 1:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 14 апреля.

Стадион: «Санкт-Петербург». 38 048 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Смольников, Иванович, Кришито, Мевля, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ерохин, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 71).

«Анжи»: Лория, Самарджич, Тетрашвили, Брызгалов, Полуяхтов, Мусалов (Будковский, 84), Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Бакаев, Антон (Прудников, 65), Лескано.

Голы: 1:0 – Дриусси (36).

Предупреждения: Смольников (39), Хубулов (44), Кришито (52), Лодыгин (86).

12 (5) удары (в створ) 7 (1)

12 фолы 13

11 угловые 0

1 офсайды 1

59 % владения мячом 41

Питерцы владели подавляющим преимуществом в первом тайме, но аргентинский форвард Дриусси сумел отличиться лишь единожды. Во второй половине встречи «Зенит» контролировал мяч в центре поля, но проблемы с развитием атаки помешали упрочить преимущество в счете. На 77-й минуте сине-бело-голубым пришлось провести вынужденную замену голкипера: Лунев из-за проблем с мышцей уступил место в воротах Лодыгину. После этой победы «Зенит» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, а «Анжи» вместе с «Тосно» и 24-мя баллами остается делить 14-15 места в турнирной таблице.

Фото: твиттер ФК «Зенит»

Источник: еженедельник «Футбол»