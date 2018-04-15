Премьер-лига. 26-й тур. «Уфа» отбирает очки у ЦСКА

«Уфа» и «ЦСКА» сыграли вничью. Москвичи проигрывали, но не смогли дожать хозяев.

Премьер-лига. 26-й тур

УФА— ЦСКА – 2:1 (1:0)

Уфа. 15 апреля.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Уфа»: Беленов, Карп, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Игбоун, Сысуев, Йокич (Аликин, 53), Стоцкий, Табидзе, Пауревич.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Головин, Бистрович (Натхо, 67), Вернблум, Кучаев, Муса, Чалов.

Голы: 1:0 — Сысуев (43), 1:1 — Муса (78).

Предупреждения: Головин (35), Живоглядов (77)

11 (5) удары(в створ) 11 (6)

8 фолы 10

2 угловые 4

6 офсайды 1

40 % владения мячом 60

Московские армейцы после игры с лондонским «Арсеналом» не смогли обыграть «Уфу». Счет открыли хозяева и почти до самого конца удерживали преимущество. Но за 10 минут до конца Ахмед Муса смог счет сравнять. Эта ничья отдалила москвичей от Лиги чемпионов. Грядущая игра против «Краснодара» становится еще более принципиальной.

Фото: ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»