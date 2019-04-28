Премьер лига. 26-й тур. «Уфа» на домашней арене разгромила «Урал»

«Уфа» на своем поле принимала «Урал». Матч окончился разгромной победой хозяев.
Премьер-лига. 26-й тур.
Уфа. 28 апреля.
УФА — УРАЛ — 4:1 (1:1)
Стадион «Нефтяник». 1150 зрителей.
Судья: Михаил Волков (Нижний Новгород).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Сухова, 88), Никитин, Неделчару, Круговой, Йокич, Ванек (Тилль, 54), Карп, Сысуев (Кротов, 77) , Игбун, Вомбергар.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Брызгалов, Ароян, Кулаков, Емельянов, Егорычев(Фидлер, 58) , Эль-Кабир, Араторе (Димитров, 77), Бикфалви, Панюков(Поляков, 61).
Голы: 0:1- Бикфалви (16), 1:1 – Вомбергар (22), 2:1 – Ванек (52, с пенальти), 3:1 – Игбоун (80), 4:1 – Игбоун (90).
Удаления: Брызгалов (59).
20 (10) удары (в створ) 10 (5)
17 фолы 8
7 угловые 7
1 офсайды 2
51 % владения мячом 49%
На 16-й минуте Бикфалви открыл счет в матче, замкнув навес от партнера. Но через 6 минут Вомбергар сравнял счет. В начале второго тайма «Уфа» вышла вперед благодаря реализованному пенальти от Ванека. Третий и четвертый голы хозяева забили после того, как защитник «шмелей» Брызгалов получил красную карточку. Уфимцы победили впервые с 7 апреля, а «Урал» прервал четырехматчевую серию без поражений.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: еженедельник «Футбол»