Премьер-лига. 26-й тур. «Терек» разгромил «Урал»

В матче 26-го тура чемпионата России «Терек» разгромил «Урал». Аблай Мбенг оформил дубль.

Премьер-лига. 26-й тур.

ТЕРЕК – УРАЛ – 5:2 (1:1)

Грозный . 29 апреля

Стадион: «Ахмат-Арена». 10000 зрителей.

Судья: Артем Чистяков (Азов)

«Терек»: Городов, Семенов, Анхель, Дьембер (Оздоев, 75), Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев (Троже, 46) , Мбенге (Садаев,66).

«Урал»: Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 68) , Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучерян, 46)

Голы: 0:1 — Павлюченко (21), 1:1 — Мбенге (33), 2:1 — Мбенге (63) 3:1 — Садаев (63), 4:1 — Лебеденко (83), 4:2 — Манучарян (87), 5:2 — Мохаммади (90).

Предупреждения: Панков (36), Щербаков (56).

12 (6) удары (в створ) 8 (4)

16 фолы 8

6 угловые 1

3 офсайды 2

43 % владения мячом 57

«Терек» разгромил гостей из Екатеринбурга. Как и в первом круге голов во встрече было забито много. Более того, грознинцы в этом чемпионате столько еще ни разу не забивали. Эта победа стала для «Терека» второй подряд, а «Урал» продлил свою серию из поражений до 3-х матчей.

Фото: Твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»