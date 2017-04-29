Премьер-лига. 26-й тур. «Терек» разгромил «Урал»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

В матче 26-го тура чемпионата России «Терек» разгромил «Урал». Аблай Мбенг оформил дубль.

Премьер-лига. 26-й тур.
ТЕРЕК – УРАЛ – 5:2 (1:1)
Грозный . 29 апреля
Стадион: «Ахмат-Арена». 10000 зрителей.
Судья: Артем Чистяков (Азов)

«Терек»: Городов, Семенов, Анхель, Дьембер (Оздоев, 75), Мохаммади, Уциев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Митришев (Троже, 46) , Мбенге (Садаев,66).
«Урал»: Тимофеев, Меркулов, Динга, Панков, Ломакин (Юсупов, 68) , Серченков, Коробов, Щербаков, Кулаков (Новиков, 46), Глушков, Павлюченко (Манучерян, 46)

Голы: 0:1 — Павлюченко (21), 1:1  — Мбенге (33), 2:1 — Мбенге  (63) 3:1 — Садаев (63), 4:1 — Лебеденко (83), 4:2 — Манучарян (87),  5:2 —  Мохаммади (90).
Предупреждения: Панков (36), Щербаков (56).

12 (6) удары (в створ) 8 (4)
16 фолы 8
угловые 1
3 офсайды 2
43 % владения мячом 57

«Терек» разгромил гостей из Екатеринбурга. Как и в первом круге голов во встрече было забито много. Более того, грознинцы в этом чемпионате столько еще ни разу не забивали.  Эта победа стала для «Терека» второй подряд, а «Урал» продлил свою серию из поражений до 3-х матчей.

Фото: Твиттер «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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