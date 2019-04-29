Премьер-лига. 26-й тур. «Спартак» и «Рубин» поделили очки

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью. Казанская команда забила в концовке.

СПАРТАК — РУБИН — 1:1 (1:0)

Москва. 27 апреля.

Стадион «Открытие Арена». 45360 зрителей.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

«Спартак»: Максименко, Джикия, Айртон, Боккетти, Гулиев, Ханни, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Глушаков (Ещенко, 46), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Зе Луиш.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 70), Подберезкин (Пантелеев, 78), Сорокин, Полоз.

Голы: 1:0 — Фернандо (23),1:1 — Сорокин (87).

Предупреждения: Ломовицкий (14), Зе Луиш (41), Сорокин (45).

11 (5) удары (в створ) 9 (4)

11 фолы 20

4 угловые 3

0 офсайды 2

55% владения мячом 45

«Спартак» упустил победу в домашнем матче против «Рубина». Москвичи забили в начале встречи и удерживали победный счет до самого конца, однако за несколько минут до свистка «Рубину» удалось сравнять счет.

Таким образом, москвичи продлили беспроигрышную серию в матчах с «Рубином» до девяти матчей (пять побед, четыре ничьи). В последний раз «Рубин» обыгрывал «Спартак» 30 октября 2014 года в матче 1/8 финала Кубка России, та встреча завершилась победой казанской команды в дополнительное время со счетом 2:0. В чемпионате России «Рубин» в последний раз обыгрывал красно-белых 20 апреля 2014 года (2:1).

После этого тура «Спартак» занимает в турнирной таблице 5-е место, «Рубин» — 11-е.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»