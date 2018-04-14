Премьер-лига. 26-й тур. «Рубин» крупно обыгрывает «Амкар»

«Рубин» уверенно побеждает в гостях «Амкар». Дубль забивает Сердар Азмун.

Премьер-лига. 26-й тур

АМКАР – РУБИН – 0:3 (0:2).

Пермь. 14 апреля.

Стадион: «Звезда».

Судья: Игорь Федотов (Москва)

«Амкар»: Нигматуллин, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев (Белоруков, 46) Комолов, Гащенков (Мельников, 36), Огуде, Эззатоллахи (Бодул, 59), Оланаре.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат (Камболов 90), Навас, Сорокин, Нобоа, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Попов, Коновалов, Азмун.

Голы: 0:1 — Азмун (24), 0:2 — Азмун (39), 0:3 — Кузьмин (77).

Предупреждения: Огуде (24), Азмун (45), Сорокин (56).

4 (3) удары(в створ) 8 (7)

15 фолы 15

5 угловые 6

2 офсайды 1

52 % владения мячом 48

В рамках 26 тура чемпионата России встречались «Амкар» и «Рубин». Пермяки видно еще не отошли от домашней победы в Москве над «Локомотивом». Поэтому в первом тайме пропустили дважды. Дубль оформил Азмун. Вначале иранец головой замкнул подачу Нобоа. А затем через 15 минут отправил мяч в ворота Нигматуллина, и снова с передачи эквадорца. Ну а точку в матче поставил Кузьмин. Попов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, и защитник гостей пробил в дальний угол ворот и мяч в итоге вновь оказался в сетке.

Фото: ФК «Амкар»

Источник: Еженедельник «Футбол»