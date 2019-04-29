Премьер-лига. 26-й тур. «Оренбург» сыграл вничью с «Арсеналом»

В матче 26-го тура чемпионата России, встречались «Оренбург» и тульский «Арсенал». Игра окончилась результативной ничьей.

Премьер-лига. 26-й тур

ОРЕНБУРГ — АРСЕНАЛ (ТУЛА) — 1:1 (0:0)

Оренбург. 27 апреля.

Стадион «Газовик». 3553 зрителя.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Оренбург»: Довбня, Шахов, Козлов (Чуканов, 85), Терехов, Малых, Афонин, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Алвеш, 69).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Кадири, Комбаров, Горбатенко, Берхамов (Кангва, 74), Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Гол: 0:1 — Джорджевич (62), 1:1 — Алвеш (78).

Предупреждения: Афонин (15), Маляров (22), Кадири (41), Алвеш (80)

11 (3) удары (в створ) 6 (2)

21 фолы 10

2 угловые 5

0 офсайды 0

60 % владения мячом 40

С начала встречи мячом завладели игроки «Оренбурга», хозяева много атаковали, но безуспешно. Затем «Арсенал» перехватил инициативу, но также не смог открыть счет. Второй тайм отметился большим количеством борьбы, обе команды играли почти без моментов, но в середине тайма гол забили туляки: вратарь хозяев отбил удар Бакаева, но Джорджевич сыграл на добивании. Вскоре оренбуржцы отыгрались, после паса Сутормина в центр штрафной мяч в ворота послал Алвеш. Больше до конца матча голов забито не было. Ничья, «Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию до 4 матчей, «Оренбург» упускает возможность подняться в зону еврокубков.

Матч первого круга — 0:1

Фото: пресс-служба ФК «Арсенал» Тула

Источник: еженедельник «Футбол»