Премьер-лига. 26-й тур. «Локомотив» громит «Динамо»

Автор: Михаил Серебряков 0

Dinamo-Lokomotiv

«Локомотив» крупно победил «Динамо». Алексей Миранчук не реализовал одиннадцатиметровый.

Премьер-лига. 26-й тур
ДИНАМО – ЛОКОМОТИВ – 0:4 (0:2).
Москва. 14 апреля.
Стадион: «Арена Химки»
Судья: Алексей Еськов (Москва)
«Динамо»: Шунин, Цаллагов (Теттех, 46) Козлов (Макаров, 61) Рыков, Шуньич, Рауш, Панченко, Ташаев, Соу, Черных, Луценко.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игорь Денисов, Тарасов, Игнатьев (Ротенберг, 80) Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Рыбусь, Фарфан (Ари, 73), Эдер, (Коломейцев, 55).
Голы: 0:1 — Антон Миранчук (3), 0:2 — Фарфан (42),  0:3  — Тарасов (58), 0:4  — Миранчук (72).
Предупреждения:  Игорь Денисов (29), Рыков (41), Фарфан (57), Шуньич (58), Рыбусь (67), Чорлука (68), Рауш (76).
Нереализованный пенальти: Алексей Миранчук (21-вратарь)

5 (3) удары(в створ) 8 (5)
12 фолы 15 
угловые 1  
45 % владения мячом 55

«Динамо» принимало лидера чемпионата «Локомотив». Матч был очень обилен на голевые моменты и желтые карточки. В первом тайме «Локомотив» уже на 3-й минуте открыл счет.  Блестяще исполнил штрафной Антон Миранчук, пробив в дальний угол ворот Шунина. На 21-й минуте Алексей Миранчук мог отличиться забитым голом, но не реализовал пенальти. А в концовке первого тайма удвоил преимущество своей команды Фарфан. Во втором тайме гости вообще довели счет до крупного. Тарасов головой переправил мяч в ворота, после  подачи Алексея Миранчука. После этого игра стала носить более грязный характер. Судья показал после перерыва сразу 5 желтых карточек. Но итоговый результат записал на свой счет Антон Миранчук, элегантно пробив после паса Фарфана. И таким образом 4:0, уверенная победа железнодорожников!

Фото: ФК «Локомотив»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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