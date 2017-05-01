Премьер-лига, 26-й тур. «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью

Завершилась игра «Крылья Советов» — «Оренбург». Обе команды нуждались в победе, но добились лишь ничьей 1:1.

Премьер-лига. 26-й тур.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ОРЕНБУРГ – 1:1 (0:0)

Самара. 1 мая.

Стадион: «Металлург». 7912 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва)

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон, Ятченко, Башкиров (Глеб, 72), Мияйлович, Зинков, Зуев, Корниленко, Паскуато, Бруно (Ткачев).

Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Андреев, Малых, Воробьев (Попович, 82), Драгун, Георгиев, Григорьев (Бреев, 46), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 71).

Голы: 0:1 – Георгиев (68), 1:1 – Ятченко — с пенальти (85).

Предупреждение: Малых (84).

13 (7) удары (в створ) 10 (4)

16 фолы 11

11 угловые 1

0 офсайды 0

59 % владения мячом 41

«Крылья Советов» и «Оренбург» отчаянно нуждаются в очках – обе команды находятся в опасной зоне. В первом тайме самарцы владели преимуществом, но реализовать моменты не смогли. Во второй половине хозяева упустили два момента. За это вскоре последовала расплата – Благо со штрафного вывел «Оренбург» вперед – 0:1. На 85-й минуте «Крылья» заработали пенальти, который уверенно реализовал Ятченко. Итог – ничья 1:1, которая не устроила никого.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»