Премьер-лига, 26-й тур. «Анжи» добыл ничью в гостевой встрече с «Краснодаром»

Завершилась очередная игра 26-го тура РФПЛ. «Краснодар» не сумел переиграть одного из аутсайдеров чемпионата — «Анжи».

Премьер-лига. 26-й тур.

КРАСНОДАР — АНЖИ – 0:0.

Краснодар. 1 мая.

Стадион: «Краснодар». 17912 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Петров, Подберезкин (Жоазиньо, 70), Каборе, Газинский, Ванедерсон (Вандерсон, 58), Классон (Перейра, 46), Смолов.

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибел (Долгов, 81), Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Яковлев, Кацаев, Прудников (Эззатоллахи, 63), Будковский.

Предупреждения: Гулиев (33), Перейра (53), Яковлев (60), Мусалов (65), Торбинский (82), Юрченко (90).

8 (6) удары (в створ) 5 (1)

14 фолы 16

11 угловые 1

4 офсайды 3

62 % владения мячом 38

В последнем домашнем матче сезона «быки» так и не смогли пройти оборону гостей. В первом тайме команда Игоря Шалимова забила «Анжи», но гол был не засчитан из-за офсайда Смолова. А во второй половине встречи защитники дагестанцев спокойно справлялись с угрозами у своих ворот. Махачкалинский клуб набрал 5-е очко за последние три встречи и покинул зону стыковых матчей. Черно-зеленые же не пропускают 4-ю игру кряду.

Фото: официальный твиттер ФК «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»