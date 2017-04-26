Премьер-лига. 25-й тур. «Зенит» минимально обыграл «Оренбург»

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный гол забил Жулиано с одиннадцатиметровой отметки.

Премьер-лига. 23-й тур.

ОРЕНБУРГ — ЗЕНИТ — 0:1 (0:1)

Оренбург. 26 апреля

Стадион: «Газовик». 6000 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний-Новгород).

«Оренбург»: Руденко, Малых, Ойеволе (Андреев, 46), Сиваков, Полуяхтов, Георгиев, Драгун, Григорьев, Попович (Воробьев, 75), Парняков, Дюриш (Лобджанидзе, 57).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Жирков, Жулиано, Гарсия, Цаллагов, Шатов, Джорджевич (Молло, 75), Данни (Кержаков, 88).

Голы: 0:1 — Жулиано (17 — с пенальти).

Предупреждения: Нету (43), Шатов (60), Смольников (66), Цаллагов (81), Гарсия (90).

7 (3) удары (в створ) 5 (4)

17 фолы 14

4 угловые 2

2 офсайды 0

41 % владения мячом 59

В первом тайме команды создали одинаковое количество моментов, но «Зенит» сумел реализовать свой, забив с пенальти. «Оренбург» мог сравнять счет, но Андрей Лунев в двух эпизодах вытащил тяжелые удары игроков хозяев. Во второй половине игры голов не было забито, во многом это заслуга голкиперов обеих команд. В конце встречи вратарь «Оренбурга» Александр Рудаков пошел в чужую штрафную, но это не помогло хозяевам отыграться. «Зенит» восстанавливает разницу со «Спартаком» в восемь очков, а «Оренбург» остался в зоне стыковых матчей.

Фото: твиттер «Оренбурга»

Источник: Еженедельник «Футбол»