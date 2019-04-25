Премьер-лига. 25-й тур. «Урал» на выезде победил «Крылья Советов»

В рамках 25-го тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали екатеринбургский «Урал». Победу одержала команда гостей.

Премьер-лига. 25-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (САМАРА) — УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ) — 0:1 (0:0)

Самара. 25 апреля.

Стадион «Самара Арена». 5866 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Джано (Самедов, 77), Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страндберг, Поляков, Кулаков, Егорычев (Емельянов, 77), Бумаль, Димитров, Эль Кабир, Погребняк (Панюков, 79).

Голы: 0:1 — Эль Кабир (61, с пенальти).

Предупреждения: Бумаль (8), Вучичевич (43), Самарджич (53), Джано (76), Годзюр (87), Емельянов (90)

В первой половине встречи обе команды остро атаковали, имели моменты для взятия ворот, но так и не смогли открыть счет в матче. Вскоре после перерыва «Урал» получил право на пенальти за фол Бурлака на Егорычеве, одиннадциметровый удар точно исполнил Эль Кабир, выведя гостей вперед. Соперники продолжили играть в атакующий футбол, ближе к концу второго тайма «Крылья» организовали навал, но не сумели сравнять счет. «Урал» выиграл 3 из 4 последних матчей, «Крылья» терпят поражение второй тур подряд.

6 (2) удары (в створ) 5 (2)

8 фолы 16

6 угловые 1

0 офсайды 1

45 % владения мячом 55

В первой половине встречи обе команды остро атаковали, имели моменты для взятия ворот, но так и не смогли открыть счет в матче. Вскоре после перерыва «Урал» получил право на пенальти за фол Бурлака на Егорычеве, одиннадциметровый удар точно исполнил Эль Кабир, выведя гостей вперед. Соперники продолжили играть в атакующий футбол, ближе к концу второго тайма «Крылья» организовали навал, но не сумели сравнять счет. «Урал» выиграл 3 из 4 последних матчей, «Крылья» терпят поражение второй тур подряд.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Источник: еженедельник «Футбол»