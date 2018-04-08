Премьер-лига. 25-й тур. «Тосно» и «Урал» сыграли вничью.

«Тосно» вновь упускает победу на своем поле. А Павел Погребняк забивает 2 гола в ворота «Урала».

Премьер-лига. 25-й тур

ТОСНО – УРАЛ – 1:1 (2:2). 3552 зрителей

Санкт-Петербург. 8 апреля.

Стадион: «Петровский».

Судья: Артём Чистяков (Азов)

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов( Рикардиньо, 62), Жигулев (Мелкадзе, 82), Карницкий, Полетанович, Погребняк.

«Урал»: Годзюр, Чернов (Портнягин, 81), Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев (Егорычев, 62), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин.

Голы: 1:0 — Погребняк (6), 1:1 — Ильин (40), 2:1 — Погребняк (59 – с пенальти), 2:2 — Эль-Кабир (87).

Предупреждения: Погребняк (36), Бумаль (36), Балажиц (68), Егорычев (71), Жигулев (71).

6 (3) удары(в створ) 8 (4)

24 фолы 20

6 угловые 1

2 офсайды 2

54 % владения мячом 46

«Тосно» дома принимал «Урал». И если гостей устраивала ничья в этой встрече, то хозяева рассчитывали завоевать 3 очка. Поэтому «Тосно» с первых минут начал атаковать и открыл счет уже на 6 минуте. Отличился Павел Погребняк, замкнув прострел с фланга. Но до перерыва ленинградцы не смогли удержать победный счет. Ильин воспользовался ошибкой защитников «Тосно» и сравнял счет. Во втором тайме хозяева снова выходят вперед, Погребняк оформляет дубль с пенальти. Игра стала накаляться, посыпались желтые карточки. И возможно именно это помешало «Тосно» добыть победу. На 87-минуте Эль-Кабир спасает свою команду от поражения, с 5-ти метров расстреляв ворота хозяев.

Фото: ФК «Тосно»

Источник: Еженедельник «Футбол»