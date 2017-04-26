Премьер-лига, 25-й тур. «Терек» одержал минимальную победу над «Рубином»

Завершилась очередная игра 25-го тура РФПЛ. «Рубин» опять не смог порадовать своих болельщиков победой.

Премьер-лига. 25-й тур.

РУБИН — ТЕРЕК — 0:1 (0:1)

Казань. 26 апреля.

Стадион: «Казань Арена». 3214 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Санчес, Кузьмин, Сонг (М’Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Роше, 69), Жемалетдинов (Ткачук, 79), Канунников, Жонатас.

«Терек»: Городов, Плиев, Мохаммади, Родолфо, Анхель, Семенов, Кузяев, Пирис, Лебеденко, Митришев, Мбенге.

Гол: 0:1 — Мбенге (44).

Предупреждения: Кузяев (15), Плиев (24), Цакташ (30), Самбрано (75), М’Вила (77), Санчес (83)

13 (4) удары (в створ) 7 (4)

11 фолы 18

9 угловые 3

2 офсайды 1

63 % владения мячом 37

Казанцы владели преимуществом и контролировали ход встречи. Но именно «Терек» открыл счет: на 44-й минуте форвард Мбенге удачно сыграл на добивании. На протяжении оставшегося времени команда Хави Грасии безуспешно пыталась подобраться к штрафной площади соперника. Но защитники грозненцев справились с угрозой, и даже финальный штурм игроков «Рубина» не спас их от очередной потери очков. Клуб из столицы Татарстана не может набрать три очка в седьмом туре кряду, а кавказцы прервали двухматчевую серию поражений.

Фото: официальный твиттер ФК «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»