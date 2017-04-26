Премьер-лига, 25-й тур. «Терек» одержал минимальную победу над «Рубином»

Завершилась очередная игра 25-го тура РФПЛ. «Рубин» опять не смог порадовать своих болельщиков победой.
Премьер-лига. 25-й тур.
РУБИН — ТЕРЕК — 0:1 (0:1)
Казань. 26 апреля.
Стадион: «Казань Арена». 3214 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Санчес, Кузьмин, Сонг (М’Вила, 38), Цакташ, Лестьенн (Роше, 69), Жемалетдинов (Ткачук, 79), Канунников, Жонатас.
«Терек»: Городов, Плиев, Мохаммади, Родолфо, Анхель, Семенов, Кузяев, Пирис, Лебеденко, Митришев, Мбенге.
Гол: 0:1 — Мбенге (44).
Предупреждения: Кузяев (15), Плиев (24), Цакташ (30), Самбрано (75), М’Вила (77), Санчес (83)
13 (4) удары (в створ) 7 (4)
11 фолы 18
9 угловые 3
2 офсайды 1
63 % владения мячом 37
Казанцы владели преимуществом и контролировали ход встречи. Но именно «Терек» открыл счет: на 44-й минуте форвард Мбенге удачно сыграл на добивании. На протяжении оставшегося времени команда Хави Грасии безуспешно пыталась подобраться к штрафной площади соперника. Но защитники грозненцев справились с угрозой, и даже финальный штурм игроков «Рубина» не спас их от очередной потери очков. Клуб из столицы Татарстана не может набрать три очка в седьмом туре кряду, а кавказцы прервали двухматчевую серию поражений.
Фото: официальный твиттер ФК «Рубин»
Источник: Еженедельник «Футбол»